Hollywood’un en ağzı bozuk oyuncusu belli oldu

17 Mayıs 2020 Pazar, 22:15

“Superbad” ve “The Wolf of Wall Street” gibi filmlerde canlandırdığı ağzı bozuk karakterler Jonah Hill’i Hollywood’un en çok küfreden oyuncusu yaptı.

Buzz Bingo adlı bir internet sitesinin 3500 senaryo üzerinde yaptığı analiz sonucu içinde en çok küfür geçen filmler belirlendi ve Jonah Hill’in Donnie Azoff karakterini canlandırdığı Martin Scorsese imzalı “The Wolf of Wall Street” toplamda 715 küfürle listenin zirvesine yerleşti.

Adam Sandler’ın başrolünü oynadığı 2019 tarihli “Uncut Gems” 646 küfürle listenin ikinci sırasına yerleşirken, yine Scorsese imzalı “Casino” 606 küfürle üçüncü sıradaki yapım oldu.



Oran üzerinden yapılan bir hesaba göre de 1000 kelimeye en çok küfrün düştüğü film 1000’de 41.3 küfürle, başrolünü gary Oldman’ın oynadığı “Nil By Mouth” adlı yapım olmuş.

"The Wolf of Wall Street" filminde birlikte rol alan Leonardo DiCaprio ve Jonah Hill Hollywood'un en çok küfreden iki oyuncusu oldular

KÜFÜRLER DAHA ÇOK ERKEKLERDEN

Aynı incelemede Jonah Hill kariyeri boyunca 376 küfürle en çok küfreden oyuncu ünvanını almış. “Wolf of Wall Street”teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ise 361 küfürle onun hemen arkasında.

Listede ayrıca Samuel L. Jackson, Adam Sandler, Al Pacino, Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper ve Danny McBride da var. En çok küfreden oyuncular listesinin erkeklerden oluşması ise ayrıca dikkat çekiyor. Anlaşılan Hollywood küfretmeyi kadınlara pek yakıştıramıyor.





