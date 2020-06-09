Honda Türkiye'den siber saldırıya ilişkin açıklama

09 Haziran 2020 Salı, 14:15

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapılma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran'da tedbiren durdurulan üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.