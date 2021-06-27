Hong Kong’da marinada yangın
Hong Kong’da marinada çıkan yangın sonucu 16 teknenin yandığı belirtildi.
Hong Kong’un Aberdeen bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, 16 teknenin yandığı belirtildi. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu.
Yerel saatle 02.34 sıralarında başlayan yangının sabah 08.40 civarında itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
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