Hong Konglu medya patronu, ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltında
Hong Kong polisi, haziran ayında uygulamaya konulan tartışmalı ulusal güvenlik yasası kapsamında medya patronu Jimmy Lai’yi sahibi olduğu medya genel merkezine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Lai, ulusal güvenlik yasası yürürlüğe girmeden önce verdiği röportajda, “Cezaevine hazırım” demişti.
Next Digital ve Apple Daily adlı medya kuruluşlarının sahibi olan ve ‘demokrasi yanlısı’ harekete verdiği destekle bilinen 71 yaşındaki Jimmy Lai, yabancı güçlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle bu sabah gözaltına alındı. Medya genel merkezine düzenlenen polis baskını, çalışanlar tarafından sosyal medyadan da paylaşıldı.
Lai’nin evine de baskın düzenlendiği ve oğlunun da gözaltına alındığı belirtildi. Baskınların bir operasyon kapsamında gerçekleştiği kaydedilirken, Lai ve oğlunun yanı sıra yaşları 39 ile 72 arasında değişen yedi kişinin yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri için gözaltına alındığı açıklandı. Sayının artabileceği duyuruldu.
BEYAZ SARAY'A GİTMİŞTİ
Sputnik'te yer alan habere göre, Çin yönetimine yönelttiği eleştirilerle bilinen Jimmy Lai, geçen yıl ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu süreçte Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Üç isim, ulusal güvenlik yasasını görüşmüştü.
Medya patronu, ulusal güvenlik yasası yürürlüğe girmeden iki hafta önce AFP haber ajansına verdiği röportajda, “Cezaevine hazırım” demişti.
Jimmy Lai, “Eğer bu olursa, okuyamadığım kitapları okuma fırsatım olacak. Yapabileceğim tek şey pozitif olmak” ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada
- Başkent'te mezarlıkta sır dolu olay
- Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada
- Hem spor yaptı hem çevreyi temizledi
- Düğün yapılan lüks otelde yangın paniği
- Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
- Grup Yorum konserine gitmek isteyenlere gözaltı
- Erdoğan uçuştayız dedi, yurttaş Kamikaze dedi
- Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Türkiye'ye kadın mücadelesi nefes aldıracak