Hoşgeldin futbol!

11 Eylül 2020 Cuma, 07:51

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu heyecan yeniden başlıyor. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Birçok takımda yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor. İ

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Rizespor Fenerbahçe maçı bugün (11 Eylül Cuma akşamı) saat 20.00’da başlayacak. Arda Kardeşler’in düdük çalacağı mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFERLERİ

Sinan Gümüş – Genoa – Kanat Mauricio Lemos – Las Palmas – Stoper Jose Sosa – Trabzonspor – Orta saha Filip Novak – Trabzonspor – Sol bek İsmail Yüksek – Gölcükspor – Önlibero Barış Sungur – Bucaspor – Forvet Enner Valencia – Tigres – Forvet Mame Thiam – Kasımpaşa – Forvet Gökhan Gönül – Beşiktaş – Sağ bek Caner Erkin – Beşiktaş – Sol bek Mert Hakan Yandaş – Sivasspor – Orta saha

RİZESPOR TRANSFERLERİ

Gelenler: Atakan Akkaynak (Orta Saha – Willem II) – Stjepan Tomas (Teknik Direktör) – Konrad Michalak (Orta saha) – Nadir Çiftçi (Forvet) – Yasin Pehlivan (Orta saha) – Engin Bekdemir (Orta saha) – Kemal Rüzgar (Forvet) – Loic Remy – Selim Ay –

Gidenler: Oğulcan Çağlayan (Forvet) – Yan Sasse (On Numara – Coritiba) Mohamed Abarhoun (Stoper) – Ivanildo Fernandes (Stoper – Sporting CP U23) – Denys Garmash (On Numara – Dynamo Kyiv) Oğuz Kağan Güçtekin (Ön Libero – Fenerbahçe) – Andriy Boryachuk (Santrafor – Shakhtar Donetsk)