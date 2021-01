Hoşgörülü ol, homofobik olma

15 Ocak 2021 Cuma, 11:10

Glee, American Horror Story, The Assassination of Gianni Versace, Hollywood dizilerinin yapımcısı Ryan Murphy, Ratched’ın ardından müzikal komedi The Prom (2020) için yine Netflix’le işbirliği yaptı. Bob Martin ile Chad Beguelin’in yazdığı ilk kez 2016’da sahnelenen The Prom adlı müzikali sinemaya uyarlayan Ryan Murphy, Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden gibi starları yönetti.

İlk bakışta bir ergen komedisi gibi algılanan The Prom’da Ryan Murphy her zamanki gibi komşunu sev, ayrımcılık yapma, homofobik olma, tolerans göster iletilerini veriyor. Broadway’in iki Tony ödüllü yıldızı Dee Dee Allen (Meryl Streep) ile Barry Glickman (James Corden) Eleanor Roosevelt’in yaşamını anlatan Eleanor müzikalinin başrolündedirler. Gösteri açılış gecesinde sonlanır.. Bu büyük fiyaskoyu tartışırlarken menajerleri Sheldon (Kevin Chamberlain) şovda sorun olmadığını, Dee Dee ile Barry’nin berbat olduklarını, kimsenin narsistleri sevmediğini söyler. Artık şanlı şöhretli günlerinin sona erdiğini anlayan Dee Dee ve Barry “Biz hala ünlüyüz, biz hala güçlüyüz” diyerek yeni bir çıkış bulmaya, itibarlarını yeniden kazanmak için bir dava aramaya başlarlar. Geçkin koro kızı Angie Dickinson (Nicole Kidman) ile ünlü Juilliard mezunu barmen Trent Olver’la (Andrew Rannels) ile birlikte lise mezuniyet balosuna kız arkadaşo Alyssa (Ariana DeBose) ile gitmek isteyen lezbiyen Emma’ya (Jo Ellen Pellman) yardım etmek için Indiana’ya doğru yola çıkarlar.

Olgun narsistler Dee Dee ile Barry, Indiana’da kendilerini aktivist ünlüler olarak tanıtırlar. Ama burası Amerika değildir, burası Indiana’dır. Indiana’da gey olmak büyük bir suçtur. İyi Hristiyanlar geylerden nefret ederler. James Madison Lisesi’nde genç hanımlar dekolte giyemezler, genç beyler smokin ve takım elbise giyerler, mezuniyet balosuna herkes karşı cinsten biriyle katılmalıdır. Eyalet savcısının baskısı yüzünden balo yapılacaktır. Dee Dee, Barry, Angie ve Trent, Broadway’den gelen liberaller olarak Indiana halkının yüreklerini ve zihinlerini açmak için ellerinden geleni yaparlar.

Dee Dee’ye göre evrensel bir gerçek vardır, mesele ışığını bulmaktır, hayat kostümlü bir provadır. Mezuniyet balosu deneyiminin ardından New York’lular ve Indiana’lılar komşuyu sevmenin ne kadar önemli olduğunu anlarlar. Nostalji ile idealizmi, eski moda tutuculuk ile yeni liberalizmi harmanlayan müzikal komedi The Prom (2020) hoşgörü iyidir, homofobi kötüdür der. Ryan Murphy, tüm renk paletini kullanarak Broadway’in ışıltısı, parıltısı, görkemi ile Orta Batı’nın sönük, sıradan görüntüsü arasındaki karşıtlığı ustaca yansıtıyor. Meryl Streep, Mamma Mia! (2008) müzikalinden 12 yıl sonra yine göz kamaştırıyor. Nicole Kidman, Moulin Rouge’dan 19 yıl sonra yine ışıldıyor. Ryan Murphy, ustası Bob Fosse’ye Chicago müzikalinden bir bölümle saygıda bulunuyor. Emma rolünde Jo Ellen Pellman çok başarılı. Emma’nın sevgilisi Alyssa’yı oynayan Ariana DeBose’u Steven Spielberg’in Batı Yakasının Hikayesi’nde (2021) izleyeceğiz.

Eğlenmek, neşelenmek, hoşça vakit geçirmek, şarkılara, danslara eşlik etmek için müzikal komedi The Prom’u kesinlikle izleyin. Netflix’te 11 Aralık 2019’da gösterime girdi.

The Prom /Yönetmen: Ryan Murphy/Oyuncular: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannels, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Kerry Washington, Tracey Ullman, Kevin Chamberlain/ 2020, 132 dakika.