'House of the Dragon' yıldızından 'Game of Thrones' itirafı: 'Hiç izlememiştim'
"Game of Thrones"un (GOT) yaklaşık 300 yıl öncesini konu alacak "House of the Dragon"ın yıldızı Olivia Cooke, seçmelerden önce orijinal diziyi hiç izlemediğini itiraf etti.
Görsel: Twitter (@GameOfThrones)
"Başlat: Ready Player One"la (Ready Player One) adını duyuran ünlü oyuncu Cooke’un 2020 Aralık’ında "House of the Dragon"da Alicent Hightower’a hayat vereceği açıklanmıştı.
HBO’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kral Eli Otto Hightower’ın kızı Alicent, Yedi Krallık’taki en alımlı kadın. Krala ve saray çevresine yakın büyüyen Alicent, hem saray adabına hem de keskin siyasi zekaya sahip.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 27 yaşındaki Cooke, seçmelere katılmadan önce GOT hakkında pek bilgisi bulunmadığını şu sözlerle açıkladı:
"Senaryoyu okuduğum zamandan önce hiç GOT izlememiştim. Daha sonra araştırdım ve şimdi takıntılıyım."
Rol teklifinin ekimde yapıldığını ve iki ay boyunca bunu saklamak zorunda kaldığını da söyleyen Britanyalı oyuncu, şöyle konuştu:
"İnsanlar ‘Sırada ne var?’ diye soruyordu ve ben de ‘Hiçbir şey’ demek zorunda kalıyordum."
George R.R. Martin’in kitaplarından uyarlanan GOT, 8 sezon boyunca dünyanın her bir köşesinden izleyiciyi ekrana kilitlemiş ve kendine hayran bırakmıştı. Dizinin son sezonları eleştiriler alsa da izlenmeye devam etmişti.
Orijinal dizi 2019 Mayıs’ında bitse de HBO Başkanı Casey Bloys, Targaryen Hanedanı’nı konu edinecek House of the Dragon’ın 2022’de ekranlara geleceğini açıklamış, daha sonra GOT’un resmi Twitter hesabından çekimlerin 2021’de başlayacağı duyurulmuştu.
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