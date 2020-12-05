'House of the Dragon'ın çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:46

Fotoğraf: Twitter (@GameOfThrones)

HBO’da yayımlanan "Game of Thrones", televizyon tarihinde benzerine ender rastlanan bir başarı elde etmiş ve yayımlandığı 8 sezon boyunca hayranların dilinden düşmemişti.

Her ne kadar dizi pek çok ödül alsa da final sezonu aceleye getirildiği gerekçesiyle hayranların tepkisini çekmişti. Yapımın pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan finali, dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B Weiss’ın eleştiri oklarını kendilerine çekmelerine neden olmuştu.

Orijinal dizi Mayıs 2019’da sona erse de fantastik evrende geçecek yeni maceralar yakında hayranların karşısına gelecek.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre, House of the Dragon isminin çağrıştırdığı biçimde dizi Targaryen Hanedanı’nı konu alacak. HBO Başkanı Casey Bloys dizinin 2022’de yayımlanacağı söylemesinden kısa bir süre sonra dizinin önemli karakterlerinden biri olacak Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine’in canlandıracağı açıklanmıştı.

"Game of Thrones" dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla çalışmaların yakında başlayacağı da doğrulanmış oldu.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Westeros'ta "Game of Thrones"daki maceralardan çok önce yaşanacak taht kavgaları ve muhtemel iç savaşlar ekrana gelecek.