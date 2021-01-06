Hrant Dink cinayeti davasında iki tutuklama

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 117. duruşmasında Veysal Şahin ile Volkan Şahin’in tutuklanmasına karar verildi.

(DHA)
06 Ocak 2021 Çarşamba, 14:13
Hrant Dink cinayeti davasında iki tutuklama
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin hakkında cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi.  


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