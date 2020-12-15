Hrant Dink davası ertelendi
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı 13 yıldır devam eden davanın bugünkü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatları, 22 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen esas hakkındaki mütalaanın henüz dün verildiğini anımsatarak savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşma 17 Aralık Perşembe gününe ertelendi.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı 13 yıldır devam eden davanın bugünkü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatları, 22 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen esas hakkındaki mütalanın henüz dün verildiğini anımsatarak savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşma 17 Aralık Perşembe gününe ertelendi.
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