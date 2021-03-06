Hrant Dink davasında 130. Celse görüldü: Yine karar çıkmadı

06 Mart 2021 Cumartesi, 02:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, Jandarma ve eski Emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, üye hâkimlerden birinin kalp ameliyatı olması nedeniyle karar çıkmadı. Duruşma karar için 26 Mart’a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ali Öz, Reşat Altay, Celalettin Cerrah’ın da aralarında olduğu bazı sanıklar ile Dink Ailesi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

26 MART’A ERTELENDİ

Duruşmada, iki tanık dinlendi. Daha sonra mahkeme başkanı, mahkeme heyeti üyesi hâkimlerinden Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek karar çıkmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti ara kararında, “Duruşma günü son sözlerinin alınması ile karar verileceği belirtilmişse de mahkememizde dosyaya üye hâkimlerden en baştan beri hâkim Ferhat Şahin ile hâkim Şenol Kartal’ın çıktığı, diğer üye hâkimlerimizin mahkememizde yapılan işbölümü uyarınca diğer dosyalara çıktıkları, üye hâkimlerinden Şahin’in kalp ameliyatı geçirdiği, bu duruşmaya aynı mahkemeden çıkan hâkim Mücteba Akkaya’nın arızi (gecici) olarak duruşmaya çıktığı, duruşmanın Şahin’in sağlık raporu nedeniyle 26 Mart’a bırakılmasına, sanıkların son sözlerinin alınarak hükmün açıklanacağının taraflara bildirilmesine” hükmedildi. Duruşma, 26 Mart’a karar açıklanmak üzere ertelendi.

ADALETİ BULANA DEK

Dava öncesinde Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Bülent Aydın, “Hrant Dink cinayeti davası 2007’den bu yana yani 14 yıldır sürüyor. Hrant için adalet için demeye devam edeceğiz. Bu cinayetten hemen sonra yüz binlerce kişiyle Hrant Dink’in arkasından yürürken söylediğimiz gibi bu cinayetin üstündeki karanlık perde kalkana, tüm ortakları gerçekten yargılanana ve hak ettikleri cezayı bulana kadar ‘Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz’ demeye devam edeceğiz” dedi.