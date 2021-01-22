Hrant Dink davasında Volkan Şahin için tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada bir süre önce tutuklanan sanıklardan eski jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine karar verildi.

AA
22 Ocak 2021 Cuma, 14:59
Hrant Dink davasında Volkan Şahin için tahliye kararı
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