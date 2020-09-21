Hrant Dink Vakfı'na tehdide tahliye!
Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığın tahliye edilmesine karar verildi.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Hrant Dink Vakfı ve avukat Fethiye Çetin'i ise avukatları temsil etti.
Duruşmada, savunması alınan sanıklardan Ersin Başkan, Hrant Dink Vakfı'nın basın açıklamasını gördükten sonra elektronik postayı tepki amacıyla gönderdiğini belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.
Tutuklu sanık Hüseyin Ateş de bu olayları yaşamadan önce internette gördüğü videolardan sarsıldığını öne sürerek, "İsmini duymadım daha önce. Mayıs 2020'de Facebook'ta Karabağ olayıyla ilgili videoyu izledim. Türk bayraklarına hakaret edildiğini gördüm. Oradaki linkten üyelerin vakfı takip ettiğini gördüm. Bu durumdan vakfı haberdar etmek istedim ve o sözleri yazdım. İlaç kullanıyorum, ne yaptığımı bilmiyordum" diye konuştu.
Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, 110 gündür tutuklu bulunduğunu ve Hrant Dink Vakfından özür dilemeye hazır olduğunu da söyleyen sanık Ateş, tahliye ve beraatini talep etti.
"DİNK CİNAYETİ ÖNCESİ DE BENZER TEHDİTLER VARDI"
Savunmalara karşı beyanı sorulan Hrant Dink Vakfı avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, "Dink cinayeti öncesi de benzer tehditler vardı. O atmosfer yaratılmış ve cinayet işlenmişti. Bu tehditler ciddi tehditlerdir. Sanıklardan şikayetçiyiz ve müdahillik talebimiz vardır" diye konuştu.
Diğer müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, müdahilliklerine karar verilmesini istedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
TAHLIYE KARARI
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklamanın tedbir olması ve ölçülülük ilkesi gereği tutuklu sanıkların tahliye edilmesine hükmetti.
Sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıların beklenmesine, dosyanın bir örneğinin uzlaşma bürosuna gönderilmesine ve suçtan zarar görme ihtimallerine binaen müştekilerin müdahilliğine karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Şubat'a erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer alıyor.
Tutuklu Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer tutuklu Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına yönelik elektronik posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade ediliyor.
İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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