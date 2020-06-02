Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdidin ardından tutuklama
Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği için mahkemeye sevk edilen Ersin Başkan tutuklandı. Ersin Başkan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ersin Başkan'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, şüpheli Ersin Başkan'ın e-posta adresinden, Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde gönderim yaparak tehdit ettiği, soruşturmanın re'sen başlatıldığı, şüphelinin yapılan araştırma sonucunda kimliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği, iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelinin her iki suçtan da tutuklanması istendi. Nöbetçi İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Başkan, tutuklandı.
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