Hrant Dink Vakfı’nın “Medyada Nefret Söylemi" raporu meclis gündeminde

13 Ekim 2020 Salı, 17:05

Hrant Dink Vakfı, “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu” hazırladı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

ERMENİLER, SURİYELİLER, YUNANLAR…

Rapora göre, 2019’da Türkiye’de yazılı basında farklı etnik, dinî ve ulusal kimliklere yönelik nefret söylemi içeren 4 bin 364 haber ve köşe yazısı tespit edildi. Raporda; ilk sırada 803 yazıda Ermenilere dönük nefret söylemi yer alırken, Suriyelilere 760, Yunanlara 754, Yahudilere 676 ve Rumlara yönelik ise 603 yazıda nefret söylemi yer aldı.

Önergesinde nefret söylemlerinin cezasız bırakılmasının bu dili yaygınlaştırdığını vurgulayan Gülüm’ün, Bakan Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle:

-Bahsi geçen kesimlere yönelik nefret söylemleri nedeniyle ilgili basın ve yayın kuruluşlarına veya kişilere dönük herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır? Hangi basın ve yayın kuruluşuna veya kişilere ne tür cezai yaptırımlar uygulanmıştır?

-Yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan nefret söylemlerindeki artışın uygulanan cezasızlık politikasıyla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz, önlemek Bakanlığınızın görevi değil midir?

-Hükümetin kullandığı siyasi dil ve yürüttüğü güvenlikçi politikaların medyada yer alan nefret söylemlerinin önünü açtığını düşünüyor musunuz?

-Medyada hükümete karşı yapılan en ufak eleştiriler dahi soruşturma konusu olabiliyorken muhalif ve diğer farklı kesimlere yönelik kullanılan ayrımcı ve düşmanlaştırışı söylemlere karşı neden duyarsız kalınmaktadır?

- Türkiye’de farklı etnik ve dini gruplara, kadınlara, LGBT lara, mültecilere ve diğer kesimlere yönelik yazılı, görsel ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerinin önlenmesi için yürütülmekte olan herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”