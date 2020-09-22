HSBC sızdırılan bankacılık belgelerinin ardından sosyal medya hesaplarını durdurdu

22 Eylül 2020 Salı, 16:12

HSBC Holdings Plc, şüpheli faaliyetlerle ilgili sızdırılan belgelere gelebilecek negatif tepkilerden dolayı çalışanlarından bankanın tüm sosyal medya hesaplarını durdurmalarını istedi.

HSBC'nin küresel ticari ve yatırım bankacılığı kollarının pazarlama birimi yöneticisi Tricia Weener, Pazartesi günü personele gönderdiği bir bilgi notunda Londra merkezli şirketin en azından Salı günü İngiltere saatiyle 11.00'e kadar sosyal medya hesaplarından herhangi bir şey yayınlamak istemediğini belirtti.

Weener, notunda, "Mevcut haberler dikkate alınarak, bizim kanallarımız ve içeriğimiz üzerindeki negatif tepkiler ve yorumlardan kaçınmak için, bankacılık hizmetlerinde müşterilere yönelik yanıtlar dışında HSBC'nin tüm proaktif sosyal medya iletilerini durdurması yönünde karar alındı." dedi.

HSBC, ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçlar Yaptırım Ağı'ndan sızdırılan belgelerde ismi geçen 90 civarı bankanın arasında yer alıyor. Söz konusu belgeler 1999 - 2017 yılları arasında finansal kurumlar tarafından para aklama ya da suç teşkil eden diğer faaliyetlerle ilişkili olabileceği gerekçesiyle şüpheli olarak işaretlenen 2 trilyon dolarlık fon transferi yapıldığını gösteriyor.