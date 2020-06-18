HSK 4628 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. ‘İstanbul Grubu’ dağıtılamadı

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün isim vermeden daha önce işaret ettiği yargıdaki “İstanbul Grubu” dağıtılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 679 bin TL’lik tazminat ödemesine ilişkin kararları bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Kılınçaslan, görevden alınarak, düz hâkim yapıldı.

HSK Birinci Daire; 4 bin 163’ü adli, 465’i idari olmak üzere 4 bin 628 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararnameye göre; arasında Adana, Bolu, Gaziantep, Mardin gibi illerin olduğu 18 kentin başsavcısı değişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Adana’da Suriyeli Ali El Hemdan’ı öldüren polisi tutuklatan ve polise kasten öldürmeden dava açan Adana Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Başsavcılığı’na atandı. Ersöz, ilk türbanlı başsavcı olarak kayıtlara geçti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıkladığı Man Adası belgeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a toplam 694 bin TL’lik manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, söz konusu tazminat cezalarını usulden bozmuştu. Dairenin Başkanı Fatih Kılınçaslan, görevden alınarak İstanbul Hâkimliği’ne atandı.

MUHALİF SENDİKAYA YENİ SÜRGÜN

Yargıçlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu Hakimliği’nden Van Hakimliği’ne sürüldü. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümü üzerine yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınmıştı. Yargıçlar Sendikası Üyesi, Gebze Hâkimi İlker Çetin, isteği dışında Aksaray’a gönderildi.

17 ARALIK’I AKLAYANA TERFİ

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapatan İstanbul Savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Deniz Feneri yolsuzluğunu soruştururken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, Ankara BAM Cumhuriyet Savcısı oldu. FETÖ döneminde açılan 28 Şubat davasında tutuklu olan emekli askerleri tahliye eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal, tenzil-i rütbe ile Yargıtay Savcılığı’na gönderildi. Alparslan Tufan, Durdu Özer, Mehmet Işık, Bülent Kayaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Ankara’da Terörden Sorumlu Başsavcı Vekili olan Mustafa Başer, Yargıtay Savcılığı’na gönderildi. Ercan Devrim, Orhan Aydın, İbrahim Bozkurt, İstanbul’a yeni Başsavcı Vekili oldu.