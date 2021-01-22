HSK, 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi

AA
22 Ocak 2021 Cuma, 15:37
HSK, 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
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HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

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