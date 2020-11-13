HSK, Kavala’yı tutuklayan, tahliyesini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi!

13 Kasım 2020 Cuma, 12:25

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Adalet Komisyonu’na ‘acele’ kodlu bir yazı yazarak iş insanı Osman Kavala’yı tutuklayan ve AYM’nin kararına rağmen tahliye etmeyen hakimlerin listesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen Pazar günü, yayınladığı metinle görevinden istifa ettiğini duyurdu. 24 saati aşan bir kriz ve yandaş medyanın sessizliği ardından istifa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından ise Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada ekonomide ‘yeni dönem’ sinyali verirken bunun hukuk alanında da desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Dün konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, yargının kararlarını hukuka göre vermesi gerektiğini söylemiş, AYM kararlarına uyulmasını istemişti.

Tüm bu gelişmeler, ABD seçimlerinin sonuçları ortaya çıktıktan hemen sonra yaşandı.

Yargıya dair verilen sinyallerin ardından, Osman Kavala davasındaki tüm hukuksuzluklara rağmen adım atmayan HSK’den dikkat çekici bir hamle geldi. HSK, Kavala dosyasındaki tüm bilgileri, tutuklama kararı veren ve tahliye taleplerini reddeden tüm hâkimlerin listesini istedi.

11 Kasım’da İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yazılan yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına ilişkin 05/04/2017 tarihli 675/1 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı ve Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına ilişkin 675/2 sayılı İlke Kararında yapılan 15/012020 tarih ve 31009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ek düzenlemede: "Yargı bağımsızlığı ve Hâkimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesine yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alman hakların korunması konusundaki gayretleri, göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan ilke karan uyarınca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/74 Esas sayılı dosyasında taraf olan Mehmet Osman KAVALA'nın tutuklanmasına yönelik, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 01/11/2017 tarihli tutuklama kararı, bu tutuklama kararına karşı yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 13/112017 tarihli karar, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki başvurusunun tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararlar (re'sen ya da talep üzerine değerlendirilen) ve bu kararlara karşı yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin kararlar, iddianame, duruşma zabıtlarının hazırlanarak UYAP üzerinden Genel Sekreterliğimize gönderilmesi hususunda,

Gereğini rica ederim.”

Yazıyı, kişisel Twitter hesabından paylaşan Avukat Aslı Kazan, şu yorumu yaptı: “HSK’nın isim listesini istemesinin gerekçesi, 15/01/2020 tarih ve 31009 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan hâkim ve savcıların meslekte yükselmelerinde AYM ve AHİM’in ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerinin göz önüne alınacağına ilişkin düzenleme.

Osman Kavala haksız tutuklandı. HSK, tutuklayan hâkimlerin yükselmesinde bu haksız tutukluluğu göz önüne alınacak. Peki, Osman Kavala neden hala tutuklu?”

NE OLMUŞTU?

2017’de tutuklandığı Gezi Olayları davasından 2,5 yıllık tutukluluğun ardından 6 duruşma sonunda geçen Şubat ayında beraat eden Osman Kavala, bu kararın hemen ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınmıştı.

Oysa ki Gezi davası devam ederken Kavala hakkında 15 Temmuz soruşturmasından tahliye kararı verilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçlamasıyla Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Kavala, sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

AİHM de, 18 Ekim 2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’de tutuklanan iş insanı Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da hak ihlali kararı vermişti. Bu karar da yerel mahkemeler tarafından uygulanmamıştı.

İktidar kanadı verilen kararın hukuk çerçevesinde olduğunu savunurken toplumsal muhalefet ise Kavala’nın hukuksuz bir kararla tutuklandığını söylemişti.

Kavala hakkında son 15 Temmuz iddianamesini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, geçen haftalarda Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.