HTŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
25 Ağustos 2020 Salı, 12:37
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü HTŞ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, HTŞ üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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