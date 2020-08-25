HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü HTŞ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.
Baskınlarda, HTŞ üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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