Huawei, Çin'deki pazar payını artırmaya devam ediyor

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:00

webtekno.com'da yer alan habere göre, Çin'de akıllı telefon pazarı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde azaldı. Counterpoint Research analistleri, özellikle koronavirüsün etkisiyle gerileyen akıllı telefon sektöründeki bu düşüşün yüzde 17 civarında olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşe rağmen Huawei, iç pazardaki hakimiyetini artıran şirketlerin başında geliyor.

Yeni yayınlanan rapora göre Huawei ve alt markası Honor, küresel pazarda azalan pazar paylarına rağmen yüzde 46 ile ülkedeki akıllı telefon sektörünün neredeyse yarısını kontrol ediyor. Bir başka deyişle ikinci çeyrekte Çin'de satılan her iki akıllı telefondan neredeyse birinde Huawei ya da Honor logosu yer alıyor. Bu noktada özellikle 5G cihazların satışı oldukça fazla ve satılan tüm cihazların yüzde 60'ını 5G akıllı telefonlar oluşturuyor.

Apple, Çin'deki pazar payını artırdı:

Huawei'nin ardından yüzde 16'lık iç pazar payı ile ikinci sırada yer alan bir diğer Çinli firma Vivo, geçen yılın aynı dönemine kıyasla akıllı telefon satışlarında yüzde 3'lük bir düşüşle karşılaştı. Üçüncü sırada yer alan Oppo da benzer şekilde satışlarında yüzde 3'lük bir gerileme yaşadı ve pazarın yalnızca yüzde 15'ini elinde bulunduruyor.

Çin akıllı telefon pazarındaki satışlarda ilk 3 sırada Çinli firmalar yer alırken, 4'üncü sıradaysa Apple bulunuyor. ABD'li şirket, koronavirüs salgını boyunca aksayan üretimlere rağmen geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 6 olan pazar payını bu çeyrekte yüzde 9'a kadar yükseltmeyi başardı. İlk 5'e girmeyi başaran Xiaomi ise geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla pazar payında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı ve şu anda sektörün yalnızca yüzde 9'unu elinde bulunduruyor.

Firmaların yıllık bazda akıllı telefon satışlarına baktığımızdaysa listenin tepesinde yıllık yüzde 32 artış ile Apple yer alıyor. Apple'ı yüzde 14 artış ile Huawei izlerken geri kalan diğer tüm markaların satışlarının düştüğünü görebiliyoruz.