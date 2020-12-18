Huawei'den 'büyük' gelişme: 5G kiti için Almanya'dan onay almaya hazırlanıyor
ABD'den ve bazı önemli Avrupa ülkelerinden ambargo yiyen ve zor günler geçirdiği konuşulan Huawei, bu kez "büyük bir zafer" olarak değerlendirilen önemli bir kararı kutluyor.
Alman hükümeti, bu hafta onaylanacak yeni bir güvenlik tasarısının bir parçası olarak, Huawei 5G kitinin, 5G çalışmalarında kullanımını onaylamaya hazırlanıyor. Bu haber, bir belirsizlik döneminin ardından Batı ülkelerinde varlığını sürdürmek isteyen Huawei için önemli bir galibiyet.
CHIP Online'da yer alan habere göre, Çin merkezli teknoloji devi, sistemlerinin ulusal güvenlik için bir tehdit olduğu iddiaları nedeniyle başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen baskılarla karşı karşıya kalmıştı. ABD, çok az somut kanıt bulunmasına rağmen Huawei sistemlerinin, Çin hükümetine faaliyetleri ve vatandaşları hakkında casusluk yapması için bir arka kapı sağlayabileceğini savunuyor.
Huawei ise bu iddiaları her zaman reddetti. Almanya'dan gelen iyi haberi ise, yüksek hızlı 5G ağlarına geçmede geride kalan ülke için önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı. Bu yılın başlarında İngiltere, ABD'nin baskısı üzerine politikasını değiştireceğini duyurdu ve 2020'den sonra tüm mobil operatörlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yeni Huawei 5G radyo ürünleri satın almasını yasakladı.
Huawei son 15 yılda İngiliz telekomünikasyon şirketleri için kilit bir ortak olarak kendini kanıtlamış olmasına rağmen, operatörlerin 2027'ye kadar Huawei kitlerini ağlarından çıkarmaları gerekecek.
Huawei daha önce İngiltere'nin, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın yenilgisinin ardından eylemlerini yeniden gözden geçireceğini umduğunu ifade etmişti. Ancak şimdilik İngiltere'den bu yönde bir adım atılmış gibi görünmüyor.
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