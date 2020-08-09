Huawei'den içe doğru katlanabilen telefon

09 Ağustos 2020 Pazar, 16:21

Geçtiğimiz sene başlayan katlanabilir akıllı telefon furyasına katılan ilk şirketlerden bir tanesi olan Huawei, şu ana kadar iki katlanabilir telefon duyurdu: Mate X ve Mate Xs. Her iki cihaz da dışa doğru katlanabilir ekranlara sahipti.

webtekno.com'da yer alan habere göre, ancak şirketin çıkaracağı yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2 ile ilgili ortaya atılan söylentilere göre telefon, içe doğru katlanabilir bir ekranla birlikte gelecek. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise DisplaySearch ve DSCC'nin kurucusu Ross Young.

HUAWEİ MATE X2

Evan Blass ya da namı diğer evleaks'in bir Tweetine cevap veren Young, Mate X2'nin içe doğru katlanabilir ekrana sahip olacağını ifade etti. Young, ayrıca bu ekranların Samsung ve BOE'den alınacağını söyledi

Tabii Huawei'nin içe doğru katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon çıkaracağıyla ilgili iddialar ilk kez ortaya atılmıyor. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz ocak ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne bu tasarım için patent başvurusunda bulunmuştu.

Huawei tarafından fikri mülkiyet ofisine yapılan başvurudaki çizimlerde, cihazın kalem için bir yuvaya sahip olacağı gösterilmişti. Ayrıca yine çizimlerde cihazın iki tanesi önde, dört tanesi arkada olmak üzere 6 adet kameraya ev sahipliği yapacağı görülüyordu.

Ayrıca Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Huawei'nin çıkaracağı ürünlerin kod adlarını takipçileriyle paylaştı. Blass tarafından aktarılan bilgiye göre Mate X2'nin kod adı Teton. Nova ve Y9a'nın kod adları ise sırasıyla Jessica/Barbie ve Franklin. Yine şirketin elinden çıkacak olan giyilebilir teknoloji aletleri Freebuds Pro'nun kod adı Mermaid, Watch Fit'in ise Stia.