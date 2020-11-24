Hubble Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntü
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu'nun 'kozmik tarçınlı çöreği' andıran yeni gökada görüntüsü kaydettiğini belirtildi.
ESA/Hubble & NASA
ESA, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlediği, bu görüntüde gösterilen soluk gökada UGC 12588 olarak bilindiğini aktardı.
Birçok sarmal gökadanın aksine UGC 12588, merkezinde ne bir yıldız çubuğu ne de klasik belirgin sarmal kol modeline sahip. Bunun yerine, bir gözlemciye göre, dairesel, beyaz ve çoğunlukla yapılandırılmamış merkezi, bu galaksiyi uzaydaki yıldızların ve gazların mega yapısından çok bir tarçınlı çöreğe andırıyor.
Kuzey Yarımküre'deki Andromeda takımyıldızında yer alan bu gökada, sarmal gökada olarak sınıflandırılıyor.
Bununla birlikte, bir sarmal gökadanın klasik görüntüsünün aksine, UGC 12588'deki devasa yıldızlar ve gaz kolları çok soluk, ayırt edilemez ve merkezi etrafına sıkıca sarılmış bir şekilde konumlanıyor.
Sarmal kolların en net görünümü, yeni yıldız oluşumunun büyük olasılıkla meydana geldiği bölgeleri vurgulayan galaksinin kenarlarına serpiştirilmiş daha mavi yıldızlardan geliyor.
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