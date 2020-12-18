Hububatta sıfır gümrük vergisi uzatıldı; ithalat yine kolaylaştırıldı

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Bazı hububat ürünleri için uygulanan sıfır gümrük vergisi uygulaması uzatılarak çiftçiye ikinci bir darbe vuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararına göre, imalatta kullanılmak kaydıyla buğday, kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç gibi hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar sıfırlandı.

30 Ekim 2020’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı. Nisan 2021’e kadar uzatılmış oldu.

Bu kapsamda gümrük vergisi daha önce yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Sektör temsilcileri, alınan bu ithalat kararlarının yurtiçindeki çiftçiyi yoksullaştırdığına dikkat çekerek yerli tarımın desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Son karardan sonra sosyal medyada yapılan şu tepki de dikkat çekti: “12-18 Aralık’ta kutlanan Yerli Malı Haftası’nda ithal tarımın desteklenmesi çok anlamlı bir kutlama.”

TARIMDA FİNANSMAN SORUNU SÜRÜYOR

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu bütün şiddetiyle sürüyor. Bu sorunun temelinde tarıma ayrılan desteğin yetersiz olması yatıyor” dedi.

Demirtaş, yeterli destek alamayan üreticilerin banka kredisine yöneldiğine ve tarım kesiminin borçlarının artarak ödenmesinin güç bir noktaya doğru gittiğine dikkat çekerek bu kapsamda yeterli önlemler alınmadığı takdirde tarımsal nüfusun düşeceğini vurguladı. Öte yandan, iklim koşullarının olumlu seyretmesi ile buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretimlerindeki yükseliş olduğuna işaret eden Demirtaş, endüstriyel bitkilerden pamukta ise rekoltede düşüş eğilimi olması nedeniyle fiyatların yükselme eğilimine girdiğini kaydetti.