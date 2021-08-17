"Hudut namustur" pankartı! "Polis akıl dışı sorularla bir örgüt çıkartmaya çalıştı"

17 Ağustos 2021 Salı, 15:50

İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı göçmenlerin Türkiye'ye kontrolsüz olarak girişine karşı çıkan pankartlar asılmıştı. İstanbul'un farklı noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan gruptan 6 kişinin gözaltına alındı.

Yaşananları Cumhuriyet'e anlatan Av. Emir Abbas Gürbüz, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Olay nasıl gerçekleşti? Gençler neden gözaltına alındı?

Olay şöyle gerçekleşti; bir kişi sivil giyimli polislerce evinden alındı ve Vatan Emniyet'e götürüldü. Bir kişiyi Güngören Emniyet'i göz altına aldı, diğer dört kişiyi de sonradan telefonla arayıp davet ettiler. Ben yanlarındaydım olayların bu seyirde devam edeceği anlaşılınca benim yanıma geldiler. Polis çağırınca emniyete gittiler. Bize ilk başta ciddi bir şey olmadığı söylendi, tabii ki sonra gözaltı kararı verildi.

Hangi gerekçelerle gözaltında tutuluyorlar?

Asıl suçlama, ifadede önlerine konulan; halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme TCK 216'ydı. Tabii ki Öfkeli Genç Türkler kim? Bu örgütün lideri kim? Arkasında da kim var? Siyasi parti üyeliğiniz var mı? Soruları da soruldu.

DAVANIN SEYRİ

Davanın seyri hakkında bir yorum yapmayacağım malum burası Türkiye. İdeal düzende pankart asmanın cezası en fazla paradır. Bu durumun halkı kin ve düşmanlığa veya terörle mücadeleye dahil edilmesi akıl alır gibi değil. Bir avukat olarak ne yazık ki hukuk düzeninde bir gelişme öngöremiyorum.

Kaç kişi bu eylemi yaptı? Tutuklanan gençlerin yaş ortalamaları nedir?

Eylemi beş kişi yaptı ancak altı kişi gözaltında. Altıncı kişi sosyal medyayı yönettiği iddiasıyla göz altında. Gözaltına alınanların çoğunluğu öğrenci. Yaş aralığı 22-27 diyebilirim. Yüksek lisans yapan, aynı zamanda çalışan öğrenciler. Milliyetçi arka plandan gelen arkadaşlarımız, değişik sosyolojiden gelen insanlar. Aralarında Zeytinburnu'nda yaşayan da, Ankara'da büyümüş 'zengin çocuğu' da var. Böyle geniş bir yelpazeden insanlar diyebilirim altı kişi için.

Polis müdahalesinde tutum nasıldı?

Polisler resmi ifade dışında çok ters davrandılar, bugüne kadar başka siyasi davalara gittiğim de oldu. Genelde Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya halkı kin ve düşmanlığa tahrikten gece gözaltına alınan arkadaşlarımız da oldu ama hiç böyle sert bir tavırla karşılaşmamıştım. Biraz sert bir tavır vardı.

Hastaneye sağlık kontrolüne gidip gelirken yolda sürekli çocukları konuşturmaya çalışmışlar. Ben çocuklara daha öncesinde bu davranışların yasal olmadığını söylemiştim. İfade bittikten sonra sabah 5-6 gibi telefonu inceleyen polis, telefonunuzdan buna abi dediğiniz çıktı sizin elebaşınız mı gibi akıl dışı sorularla bir örgüt çıkartmaya çalıştı. Şu an çocuklar Terörle Mücadele Savcılığı'nda.