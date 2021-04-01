Hukukçular, AYM’nin HDP iddianamesini iade kararını değerlendirdi

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın, Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi oybirliği ile reddetmesiyle “iddianamenin aceleye geldiğinin anlaşıldığını” söyledi. Hukukçu Bülent Yücetürk ise incelemede, bir iddianamede olması gereken niteliklere bakıldığını ve buna göre karar verildiğini vurgulayarak, iade kararının, iddianameyi eleştirenlerin haklı olduklarını gösterdiğini belirtti.

AYM, usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianameyi, oybirliği ile iade etti. Cumhuriyet’e konuşan Akalın, “Aceleye geldiğinin kesin olduğu anlaşılıyor. Raportörün ‘iade edilsin’ görüşünden bir gün sonra iade edildi. Bu kadar kısa incelemeyle bile eksikliklerin ortaya çıkabildiği anlaşılıyor. Derin bir incelemeye ihtiyaç duyulmamış” dedi. İddianamede, eski HDP’li Ahmet Şık’a yönelik beraatla sonuçlanan Odatv kumpas davasının, yaşamını yitirenlere ilişkin soruşturmaların da yer aldığını belirten Akalın, AYM üyeleri arasında, farklı dönemlerde atandıkları için 8’e 7’lik bir ayrılık olduğu yönünde görüşlerin basında yer aldığını anımsattı. Akalın, buna karşın bu kararın oybirliği ile çıkmasına ilişkin “İhlal bakımından verilmiş birçok kararda oyçokluğu görebiliyoruz. Bu husus üzerinde oybirliği çıkması ise iddianamenin ne kadar özensiz olduğunu başka bir tescili” diye konuştu. Gara operasyonu dışında, iddianamenin konusunu oluşturan hususların çoğunun yıllar öncesinin eylemleri olduğunu aktaran Akalın, “Bugüne kadar durup bir kesimin ‘kapatılsın, siyasi yasak gelsin’ demesinden sonra, çok kısa bir zaman içerisinde bir iddianame çıkarsa, AYM de böyle tokat gibi çarpabiliyor. Yerel mahkemeler düzeyinde de iade edilen iddianameler, savcılar için üzüntü vericidir. Bu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olunca ayrı bir dikkat çekiyor” dedi.

‘SAVCI BECEREMEDİ’

Hukukçu Bülent Yücetürk de “HDP’nin kapatılmasını isteyen MHP’nin tavrından sonra alelacele bir iddianame hazırlandı. AYM’nin değerlendirmesine göre bir iddianame vasfında bir belge değilmiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu noktada bir iddianame düzenlemesini bile becerememiştir” ifadelerini kullandı. Bu konunun, siyasi mesaj verme amaçlı “danışıklı dövüş olabileceğini” de söyleyen Yücetürk, “İktidar kanadı, HDP’nin kapatılmasından sonra istenilen sonuçları göremediği için bundan vazgeçerek mesaj vermiş olabilir. Bu bir ihtimal” ifadelerini kullandı.