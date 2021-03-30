Son dakika... HDP'ye açılan kapatma davasında AYM raportörü, iddianamenin iadesini istedi
AYM'den HDP hakkında son dakika karar... Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasının iddianamesinin iadesine karar verdi.
HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.
Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.
Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.
Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.
AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açmıştı. Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında da siyasi yasak istenmişti.
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