Hukukçular üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Yargının, iktidarın emrinde olduğunu belirten Türmen, “Geldiğimiz noktada milletvekillerinin dokunulmazlığı siyasi iktidarın keyfine terk edilmiştir. İktidar, istediği vekili cezaevine koyar” dedi.

Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçildiği için dokunulmazlığının kaldırılmasının yeni bir Meclis kararıyla olabileceğini söyleyen avukat Atilla Kart, Anayasa Mahkemesi’nin bu hukuksuzluk karşısında tedbir kararı vermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Rıza Türmen, “Bu uzun süren bir hukuksuzluk sürecinin bir devamı aslında” dedi.

Bu sürecin, 2016’da anayasaya geçici bir madde eklenerek milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla başladığını belirten Türmen, “O süreçte birçok milletvekili cezaevine konuldu. Dün (önceki gün) olan şey bu” dedi. Burada temel hukuksuzluğun, dokunulmazlıkları kaldıran değişikliğe anayasa değişikliği denmeyerek, anayasal denetimin ortadan kaldırılması olduğunu belirten Türmen, şu ifadeleri kullandı: “Üç vekil konusuna gelince... Niçin iki yıl beklendi de şimdi düşürüldü? Anayasanın 83. maddesine göre tekrar seçilen vekilin dokunulmazlığının kaldırılması Meclis’in kararına bağlıdır. Enis Berberoğlu, yeniden seçildiğine göre Meclis’in kararı gerekiyordu. Neresinden bakarsanız büyük bir hukuksuzluk resmi.”

‘DİKTA REJİMİ’

Eski CHP milletvekili, avukat Atilla Kart, Berberoğlu’nun adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu anımsattı. AYM’nin hiç gecikmeden tedbir kararı vermesi gerektiğini ifade eden Kart, şunları söyledi: “Anayasanın geçici 20. maddesi, Mayıs 2016’da yürürlüğe girdi. Orada ne yaptı? Anayasa 83/2 kapsamında yasama/kürsü sorumsuzluğuna atfen hükmün uygulanmayacağını koyarak genel kurulda dokunulmazlıkları kaldırıldı. Bu üç vekil d e öncesindeki dosyalarından mahkûm oldu. Bunlar şu an 27. dönem vekil. Bunlar tekrar seçilen milletvekili konumunda. Geçici 20. madde geçmişe yönelik uygulandı. Ancak bu madde ile milletvekillerinin geleceğe yönelik anayasal hakları elinden alınmaz.”

Türkiye’de “dikta sürecine götüren tek adam rejimi” olduğunun altını çizen Kart, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “görevini kötüye kullandığı” iddiasında bulundu. Kart, muhalefetin anayasanın 85. maddesi uyarınca 7 gün içinde AYM’ye başvurması gerektiğini, AYM’nin de 15 gün içinde karar vermesi gerektiğini kaydetti. Anayasa 85’e göre AYM’nin bu konuda takdir yetkisi olmadığını söyleyen Kart, “Amir hüküm var, yorum gerektirmeyecek kadar açık. Burada anayasa ayaklar altına alınmıştır. Meclis’te karma komisyon kurmadan, genel kurulda vekillerin dokunulmazlığını kaldırmak anayasal bir darbedir” diye konuştu.