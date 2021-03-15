Hukuksuz yaptırım mahkemeden döndü
Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) misafirhanesini kullanmak isteyen bir kanser hastası memura, misafirhane milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle oda verilmediğini açıklaması üzerine verilen ceza mahkeme tarafından iptal edildi. Durmuş, “Görevlerini kötüye kullanan yetkililere yargı yoluyla hesap sorma sırası bizde” dedi.
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş’un, kanserli hastaya verilmesi gereken odanın milletvekillerine verildiği yönündeki açıklaması gazetemiz tarafından 27 Mayıs 2019’da, “Kanser hastası memura ‘vekil kalıyor’ diyerek oda vermediler” başlığıyla haberleştirildi. Durmuş’un bu konuyu gündeme getirmesinin ardından kendisine, “amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak” suçundan ceza verildi. Durmuş kararı mahkemeye taşıdı.
‘PERSONEL GÖZETİLDİ’
Davayı gören Ankara 7. İdare Mahkemesi, Durmuş’a verilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme iptalin gerekçesinde Durmuş’un, “kurum personeli menfaatlerini gözettiği, açıklamalarının eleştiriden ibaret olduğu, verilen cezanın hukuka uyarlık göstermediği” vurgulandı.
Kararı değerlendiren Durmuş, açıklaması sonrasında kendisi hakkında OGM’nin iki başmüfettişi tarafından tutulan raporda, “Milletvekillerinin misafirhanede kalmaları istihbari bir bilgi idi. Şükrü Durmuş bu bilgiyi açıklamakta terör örgütleri lehine muhbirlik yapmıştır” denildiğini aktardı. Durmuş, “Burası sözün bittiği yerdir. Sendikamız bu kararlarla yürütmüş olduğu mücadelenin haklılığı, meşruluğu ve yasallığını bir kez daha kanıtlamıştır. Buradan başta Tarım Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’ye, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ve talimatla görev yapan müfettişlere sesleniyoruz: Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Görevlerini kötüye kullanan yetkililere yargı yoluyla hesap sorma sırası bizde. Yanlış yaptığınızda Tarım Orman-İş Sendikası her türlü faaliyetinizin takipçisi olacaktır” dedi.
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