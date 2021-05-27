Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye ve Rusya dibi gördü
Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) Türkiye ve Rusya yine gerilerde yer aldı.
Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) Türkiye ve Rusya yine gerilerde yer aldı.
Ülkeler; Hukukun Üstünlüğü, Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık, Temel Haklar, Kişilerin Can ve Mal Güvenliği, Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması ve Vatandaşların Adalete Erişebilirliği kriterleriyle sıralandı.
Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rusya bir önceki araştırmaya göre dört basamak düşüşle 128 ülke içinde 94’üncülüğe gerilerken, Türkiye üç basamak yükselerek 107’nci sıraya yerleşti.
Hukuk üstünlüğü sıralamasında toplam puanda ilk 10’daki ülkeler ise şöyle:
-Danimarka
-Norveç
-Finlandiya
-İsveç
-Avusturya
-Singapur
-Almanya
-Hollanda
-Japonya
-Kanada
-Yeni Zelanda
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı