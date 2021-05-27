Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye ve Rusya dibi gördü

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:25

Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) Türkiye ve Rusya yine gerilerde yer aldı.

Ülkeler; Hukukun Üstünlüğü, Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık, Temel Haklar, Kişilerin Can ve Mal Güvenliği, Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması ve Vatandaşların Adalete Erişebilirliği kriterleriyle sıralandı.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rusya bir önceki araştırmaya göre dört basamak düşüşle 128 ülke içinde 94’üncülüğe gerilerken, Türkiye üç basamak yükselerek 107’nci sıraya yerleşti.

Hukuk üstünlüğü sıralamasında toplam puanda ilk 10’daki ülkeler ise şöyle:

-Danimarka

-Norveç

-Finlandiya

-İsveç

-Avusturya

-Singapur

-Almanya

-Hollanda

-Japonya

-Kanada

-Yeni Zelanda