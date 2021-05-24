Muğla’da yeşil alanların inşaata açılmasına karşı hukuk savaşı başlatıldı
Başta Bodrum ve Datça olmak üzere yüzlerce metrekarelik yeşil alanın Cumhurbaşkanı kararnameleri ile inşaata açılmasına tepki gösteren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, “Çevre için büyük bir hukuk mücadelesi veriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bodrum’daki 1.1 milyon metrekarelik Hazine arazisinin imara açılması kararına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tepki gösterdi. Muğla bölgesinin bir pırlanta ve cevher gibi korunması gerektiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Gürün, “Koyların imara açılmaması için her türlü mücadeleyi hukuk çerçevesinde vereceğiz. Kıyılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait. Her şey onların planlamasına göre yürüyor. Turizm Bakanlığı istediği planlamayı yaparak turizm alanı ilan ediyor. Özelleştirme İdaresi ayrıca plan yapma yetkisine sahip. Ama ben hiçbir yerde söz sahibi değilim” dedi.
‘DAVA AÇIYORUZ’
Gürün, “Şimdiye kadar açmış olduğumuz davaların 39’unu kaybettik. 36 davayı kazandık. Planlar ile ilgili 29 davamız devam ediyor. 1 milyon metrekarelik alanla ilgili süreci takip ediyoruz. Aynı şey Datça için de geçerli. Datça’da bakanlığın hazırladığı bir plan büyük bir kütle oluşturuyor. Ona itirazımız var. Onları da dava edeceğiz” dedi.
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