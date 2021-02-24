Hükümet, mart sonunda kısa çalışma ödeneğini kaldırmayı planlıyor

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Hükümet, geçen yıl salgının başında işten çıkarma yasağı ile birlikte işverenlere işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi vermişti. Geçen sürede istisnalar nedeniyle işverenler, işçileri işten çıkarmaya devam etti. Özellikle kamuoyunda “Kod 29” olarak bilinen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçe gösterilerek birçok işçi işten atıldı.

İşten çıkarma yasağı ile ilgili düzenlemede süre 17 Mart’ta doluyor. Son verilere göre 2.4 milyon işçi ücretsiz izinde bulunuyor. Bu işçilere işsizlik sigortası fonundan aylık 1431 TL ödeme yapılıyor. Hükümetin, işten çıkarma yasağı ile ücretsiz izin uygulamasında süreyi birer aylık dönemler halinde uzatmaya devam edeceği öğrenildi. Bu durumda işçi zor durumda kalacak. Çünkü salgın nedeniyle işçi kısa çalışma ödeneği kapsamına alınamayacak. Sıkıntıya giren işverenin önünde tek bir yol kalacak. İşveren kısa çalışma kapsamına alamadığı işçiyi ücretsiz izne gönderecek. Bu da milyonlarca işçinin aylık 1431 TL’ye mahkûm olması anlamına geliyor.

Buna karşın kısa çalışma ödeneğinde süre son kez 31 Mart’a kadar uzatıldı. Şu anda 1.3 milyon işçi kısa çalışma ödeneği alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışmada süreyi son kez uzattıklarını açıklamıştı. DİSK, geçen günlerde salgın devam ettiği sürece kısa çalışma ödeneğinin de devam etmesi gerektiğini dile getirmişti.

Bu konuda işveren kesiminin tavrı merak ediliyordu. Alınan bilgiye göre işveren tarafı kısa çalışma sona erse bile işyerlerine verilecek desteklerin devam etmesini istiyor. İstihdamı korumak için farklı teşviklerin devreye alınmasını talep ediyor. l ANKARA