Hükümet yasayı arkadan dolanarak Meclis’teki torba öneriye son dakikada ekleme yaptı

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Yasa ile kendisine verilen borçlanma limitini aşan hükümet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifine son dakikada geçici madde ekledi. Borçlanma limiti 300 milyar liranın üzerine çıkarıldı. Önce yasaya aykırı olarak limiti aşan, sonra da arkadan yasa değişikliği ile bunu yasal hale getiren hükümet, 309 milyar lira borçlanma yetkisi alıyor.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife son dakikada AKP milletvekillerinin önergesiyle yeni madde eklendi. Eklenen geçici maddeye göre, net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. Bu şu anlama geliyor: Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya göre, genel bütçeli idareler için net borçlanma sınırı 2020 bütçesinde 140.1 milyar lira olarak öngörülmüştü. Bu limit Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yüzde 5 ve Cumhurbaşkanı kararı ile de yüzde 5 oranında artırılabiliyor. Buna göre limit ilk yüzde 5 ile 147.1 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile de bir yüzde 5’lik daha artırım yapılarak 154.5 milyar liraya yükseldi. Ancak hükümet yasa ile konulan bu limiti çoktan aşarak 211.7 milyar lira net borçlanma yaptı. Yasaya aykırı olarak limit 57.2 milyar lira aşıldı.

Hükümet borçlanma limitinde yasal sınırlar içinde kalmak ya da ek bütçe yaparak bu limiti artırmak yerine, önce limiti yasaya aykırı olarak aştı, yasa değişikliğini ise sonradan yapıyor. Böylece yasaya aykırı olarak aşılan borçlanma limiti yeniden yasal hale getirilmiş olacak. Komisyonda teklife eklenen madde ile borçlanma limiti yaklaşık 309 milyar liraya çıkarılmış oldu. Tabii bunun yasa haline gelmesi için önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, ardında da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak komisyonda teklif AKP milletvekillerinden geldiği için genel kuruldan da aynen geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması kesin gibi.

EK BÜTÇE YAPILMALI

Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçede bütün dengelerin değiştiğine işaret ederek “Bu durum ek bütçe yapmayı gerektirir. Eğer demokrasiye, millet iradesine inanıyorsanız ek bütçe yapıp Meclis’e bilgi vermeyi gerektirir. Bunun böyle bir yasa maddesi ile geçiştirilmesi demokrasiye karşı saygısızlıktır” dedi. Kuşoğlu, bu durumun bütçe açığının, borçlanmanın “rekor kırdığı” anlamına geldiğini vurguladı. Bu arada hükümet bu yıl için bütçe açığını 138.9 milyar lira olarak öngörmüş, ancak son açıklanan yeni ekonomi programında (YEP) bunu 239.2 milyar liraya çıkarmıştı. Borçlanma yetkisinin son YEP’teki açık tahminin de üzerine çıkarılması açığın 300 milyarı da geçeceğini gösteriyor.