Hükümete tepki koyup turnuvadan çekildiler
Güney Afrika Rugby takımı hükümete tepki göstererek turnuvadan çekildi.
Güney Afrika Rugby takımı, hükümetin uyguladığı seyahat kısıtlamaları ve takımın antrenman eksiği sebebiyle Güney Yarımküre Rugby Şampiyonası’ndan çekildiğini duyurdu.
ALINAN KARAR HAYAL KIRIKLIĞI
31 Ekim’de Avustralya’da düzenlenecek Güney Yarımküre Rugby Şampiyonası’ndan Güney Afrika’nın çekilmesiyle birlikte turnuvaya katılacak takım sayısı 3’e düştü. Turnuva organizatörü SANZAAR Ceo’su Andy Marinos, ‘’ Güney Afrika’nın şampiyonaya katılamamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak pandemi ortamında alınan bu kararı saygıyla karşılıyoruz. ‘’dedi. Her yıl düzenlenen Güney Yarımküre Rugby Şampiyonası’nda Güney Afrika, Arjantin, Yeni Zelenda ve Avustralya mücadele ediyor. Önceki yıllarda farklı ülkelerde oynanan maçlarla ilerleyen turnuva, bu sene pandemi sebebiyle Avustralya’ya alınmıştı. Turnuvadan çekilmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Güney Afrika Rugby Federasyonu CEO’su Jurie Roux, ‘’ Alınan karar taraftarlar ve ticari ortaklar için büyük bir hayal kırıklığı. Ancak salgının devam eden etkileri, yaşayacağımız lojistik sorunlar ve oyuncu sağlığı her şeyden önemli.’’ dedi. Guardian’da yer alan haberde, turnuvaya katılacak bir diğer ülke olan Arjantin’in de maç eksiği olduğu ancak Yeni Zelenda’da güvenli ve steril bir ortamda hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.
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