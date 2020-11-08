Hükümete yakın medya tüm Türkiye'nin konuştuğu istifada 'Üç maymun'u oynamayı tercih etti
Türkiye saatlerdir Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiği haberinin "resmi" olarak doğrulanmasını bekliyor. Ancak TV kanallarının konuyu iddia olarak bile işlemekten kaçındığı görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiği yönünde Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklama kamuoyunun gündemine oturdu.
İstifa haberi, en önde gelen “haber” kanalı olarak bilinen CNN Türk, NTV ve Habertürk TV ekranlarında iddia olarak bile haber olamadı. Ayrıca yazılı medyanın sosyal medya hesapları da istifayı haberleştirmeyi seçmedi.
Bakan Albayrak’ın kendi sosyal medya hesabından yapılmış, dahası AKP’den ve hükümet yetkililerinden de çeşitli yorumlarla doğrulanmış bir açıklamanın haberleştirilmemesi yurttaşlar tarafından tepki topladı.
CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Ellerine matbu metin verilmeyen, whatsapp grubuna mesaj atılmayan televizyon kanalları, 1.5 saattir istifa haberini de ver(e)miyor..." diyerek tepki gösterdi.
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