Hükümete yakın medyanın hedefindeki isim Erdoğan’ın elinden ödül aldı

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:46

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ödüllerin yanı sıra başarılı bulunan isimlere bir de plaket verildi. Plaket verilen isimler arasında Reklamcı ve iş insanı Murat Kapki de vardı.

Murat Kapki törende Erdoğan ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin elinden bu plaketi almak şahsım ve firmam adına büyük bir onurdur” ifadeleriyle paylaştı. Kapki, bu mesajını Twitter hesabına sabitledi.

Verilen ödülü ilginç kılan ise, Murat Kapki’nin hükümete yakın medya tarafından hedef gösterilen isimlerden biri olması.

Kapki, hükümete yakın medyada, “İmamoğlu’nun reklam şirketinin sahibi”, “Olay TV’nin sponsoru”, “Kardeşi FETÖ okulunda müdür”, “bilinmezliklerle dolu bir isim” olarak günlerdir hedef gösteriliyordu.

Son olarak Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, köşesinde, Murat Kapki ile ilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantı iddialarını sıralayarak, “Siz de fark ediyor musunuz? Neredeyse her gün, Ekrem İmamoğlu’nun giderek alengirli hâle gelen ilişkiler ağından bir kesit daha öğrenmiş oluyoruz” demişti.

Murat Kapki ismi çıkınca aynı tarihlerde Sabah gazetesi de harekete geçti. Gazetede, Murat Kapki’nin sahibi olduğu Advertcity isimli şirketin ihaleye girmeden İstanbul’daki üst geçitlerde bulunan reklam alanlarını aldığı ileri sürüldü. Kardeşi olduğu iddia edilen Ferhat Kapki’nin de FETÖ’nün ABD’deki bir okulunda müdürlük yaptığı ileri sürüldü.

Takvim gazetesi de Fenerbahçeli olan Kapki için, “Usulsüz ihalenin verildiği şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yakınlığı ile biliniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: OdaTv