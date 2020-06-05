Hükümete yakın sendikanın dergisinde skandal

05 Haziran 2020 Cuma, 10:07

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen’in, “Eğitime Bakış” isimli dergisinin son sayısında yer alan bir yazıda, Harf Devrimi hedef alındı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; YTÜ Öğretim Üyesi Mustafa Gündüz imzalı yazıda, Harf Devrimi ile geçmişin unutturulmaya çalışıldığı savunularak, “Alfabe devriminden sonra yeni neslin ancak iktidar yanlılarının yazdıklarını okuyacak olması, gelecek adına büyük bir avantaj ve güven vermişti” denildi.

Yöneticileri arasında AKP’li isimlerin de olduğu Mavera Vakfı’nın 2019 yılında düzenlediği cuma sohbetlerinde Harf Devrimi’ni hedef alan açıklamalarda bulunan Gündüz, Eğitim Bir-Sen için kaleme aldığı yazıda da benzer ifadeler kullandı.

Harf devrimi ile geçmişi unutturmanın amaçlandığını öne süren Gündüz, devrimin ardından yeni nesle geçmişin öğretilmediğini, yeni öğretilen metinlerin ise büyük ölçüde çeviri metinlerden oluştuğunu kaydetti. Gündüz’ün, 1930 sonrasında “tarih öncesi mitolojiye sığınılarak” kurgulanan dilin, düşünceyi kötürüm haline getiren gelişmelere yol açtığını savundu.

Gündüz’ün, “Eğitim Sisteminin Kronik Meseleleri ve Geleceğe Bakış” başlıklı yazısının Latin harflerine geçişi hedef aldığı bölümü bununla da sınırlı kalmadı. Yazıda, alfabe devriminden sonra yeni neslin ancak iktidar yanlılarının yazdıklarını okuyabildiği ve bunun da gelecek büyük bir avantaj sağladığı belirtildi. Gündüz’ün, 2019 yılında Mavera Vakfı’nca düzenlenen bir etkinlikte de benzer şeyleri savunarak Harf Devrimi’ne ilişkin,

“Dünyada hiçbir milletin başına gelen bir şey değil. ‘Okullarda okuma yazma zordu’ gibi şeyler hikaye… Arap harfleriyle ne kadar sürede okuma yazma öğreniliyorsa Latin harfleriyle de o kadar sürede öğreniliyor. İnkılabın asıl amacı, geçmişle irtibatın kesilmesidir. Geçmişte olup bitenlerin yeni nesiller tarafından okunmamasıdır” ifadelerini kullandı.