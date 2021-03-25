Hükümeti kurmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı bilgileri sızdırdı
Hollanda'da 15-17 Mart tarihlerinde yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, görüşmelerdeki bilgileri yanlışlıkla dışarı sızdırdı.
Yerel medyada çıkan haberde, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu pozitif çıkan Ollongren'in Temsilciler Meclisi'nden arabasına doğru yürürken görüşmelerde alınan notların elinde bulunduğu belirtildi.
Haberde, notların foto muhabirler tarafından çekilen bir fotoğrafta gözüktüğü ifade edildi.
Ollongren'in elinde bulunan kağıttaki "Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Demokratlar 66'nın (D66) ikinci turunda dikkat edilecek noktalar" başlığın altında, "Sol partiler tam anlamıyla birbirine tutunmuyor”, "Senato çoğunluğu kimse için olmazsa olmaz değil”, bir azınlık hükümeti olasılığı hakkında "çok az ilgi/az destek" gibi notların yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra'nın müzakere tarzı ile yeni hükümetteki olası konumu ile ilgili bazı notların ve CDA’nın ikinci adamı olan milletvekili Pieter Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev” notlarının yer aldığı aktarıldı.
Hoekstra, sosyal medya hesabından notların fotoğraftan gözükmesinin tuhaf olduğunu belirtip "Hiçbiri benimle tartışılmayan ve onu ilgilendirmeyen konular." paylaşımını yaparak tepki gösterdi.
Ollongren ve VVD Senato Üyesi Annemarie Jorritsma'nın bilgilerin dışarıya sızmasından sonra görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.
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