26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşısında işçi sesini yükseltiyor. Türk-İş bugün kıdem tazminatını görüşmek üzere başkanlar kurulunu toplantıya çağırdı. Pazartesi günü ise 81 ilde basın toplantısı yapılarak “kıdem tazminatında fona hayır” denilecek.

Sendika binaları, işyerleri, evler, arabalar posterlerle donatılacak. Türk-İş ayrıca 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne getirilmek istenilen “belirli süreli sözleşmelerin” de kıdem ve ihbar tazminatını ortadan kaldıracağına dikkat çekerek “Karşısındayız” vurgusu yapacak.

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak. Toplantının gündeminde kıdem tazminatı var. Toplantı sonrasında da başkanlar kurulu bildirisinin yayımlanması bekleniyor. Türk-İş, bölge ve il temsilciliklerine gönderdiği yazıda 29 Haziran pazartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek basın toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya şube başkanları, yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile birlikte salgın önlemlerine dikkat edilerek geniş bir katılım sağlanması istendi. Türk-İş basın toplantısında yararlanılmak üzere bölge ve il temsilciliklerine açıklama metni de gönderdi. Pazartesi günü basın toplantılarında okunacak olan bu metinde, son günlerde çalışma yaşamında sıkıntılı bir durum yaşandığı, kıdem tazminatıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak istendiğine dikkat çekildi.

İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinin artırılmak istendiği, 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara esnek çalışma getirilerek kıdem ve ihbar tazminatının ortadan kaldırılacağına işaret edilen metinde, kıdem tazminatı kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getirileceği ancak ortada paylaşılan bir taslak olmadığı vurgulandı.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Değişiklik için sosyal tarafların talebinin bulunmadığı, mutabakat da olmadığına işaret edilen metinde, ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözümün yine işçide arandığı, faturanın işçiye kesildiği belirtildi. Kıdem tazminatı hakkının masaya yatırılmak istendiği, daha esnek bir çalışma düzeninin kabul ettirilmeye çalışıldığı dile getirilen metinde, “Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir” denildi.

18 YILDIR AYNI HİKÂYE!

Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürmede uzlaşı sağlayabilmek için “bilim kurulu” oluşturacağı öğrenildi. Kıdem için “bilim kurulu” yeni değil. Fon ile ilgili tartışmalar 4857 sayılı İş Yasası’nın hazırlık çalışmaları ve sonrasında da gündeme geldi. 2001 yılında Bilim Kurulu tarafından hazırlanan İş Yasası Taslağı’nda fona yer verildi.

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kıdem tazminatı fonu ile ilgili yasa taslağı Haziran 2002’de gündeme taşındı. Taslağa göre, fon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari yönden özerk, özel bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olacaktı.

Fon Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanacak bir temsilci ile en fazla işvereni temsil eden işveren konfederasyonu tarafından seçilen iki ve en fazla işçiyi temsil eden işçi konfederasyonunca seçilen bir üyeden oluşacaktı. 2002’de Bilim Kurulu tarafından hazırlanan bu taslak özellikle işçi kesiminden gelen eleştiriler nedeniyle rafa kaldırıldı.