Hulusi Akar ve komutanlar Kaş’ta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Antalya'nın Kaş ilçesinde Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Kaş'ın karşısındaki Meis adasına Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Katerina Sakelaropulu'nun bugün gerçekleştireceği ziyaret gerilimi yükseltmişti.
Antalya’nın Kaş ilçesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı. Akar Atina ile gerilen ilişkiler ilgili ise “İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.
Kaş’a 2 kilometre uzaklıktaki Meis’i de 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü nedeniyle Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu bugün ziyaret edeceği açıklanmıştı.
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