Akar’la eş zamanlı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis’te
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Oruç Reis’in Antalya’ya demirlemesinin ardından Hulusi Akar’ın gerçekleştirdiği ziyaretle eş güdümlü Meis Adası’na gitti. Ziyaretin, Meis'in İtalya'nın kontrolünden Yunanistan'a geçmesinin 77'nci yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kaş ziyaretiyle eş zamanlı olarak Meis Adası’na gitti. Sakellaropulu adanın 1943 yılında İtalyan kontrolünden Yunanistan’a geçmesinin 77’inci yıldönümü için düzenlenecek etkinliklere katılacak. Yunan basını, Sakellaropulu’nun bu geceyi de Meis’te geçireceğini yazdı. Sakelaropulu'nun burada yapacağı açıklamalar bekleniyor.
KAŞ’IN KARŞISINDA
Kaş’ın karşısında yer alan Meis’e gelen Sakellaropulu, bir ayine katıldı. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın meçhul asker anıtına çelenk koyması, ada limanında demirli savaş gemilerini ziyaret etmesi ve törenlere katılması bekleniyor. Sakellaropulu’nun, Kaş yakınlarındaki Karaada (Ro) adacığını da ziyaret edeceği belirtildi.
Video Haberler
- Bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle öldürüldü
- Otomobilinin yanına gitti, hayatının şokunu yaşadı!
- Londra Türkiye uçağında kavga çıktı!
- Gözyaşları içinde çektiği görüntüyü milyonlar izledi
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi rekor!
- AKP’li belediyenin yıkımı faciaya neden oluyordu
- Yurttaştan polise: Senin ismini öğreneceğim ben!
- İstanbul’da taksiciden örnek davranış
- İşte kum fırtınası anında yapılması gerekenler
- Yıldırım ve şimşekler geceyi böyle aydınlattı