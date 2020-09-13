Akar’la eş zamanlı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis’te

13 Eylül 2020 Pazar, 13:37

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kaş ziyaretiyle eş zamanlı olarak Meis Adası’na gitti. Sakellaropulu adanın 1943 yılında İtalyan kontrolünden Yunanistan’a geçmesinin 77’inci yıldönümü için düzenlenecek etkinliklere katılacak. Yunan basını, Sakellaropulu’nun bu geceyi de Meis’te geçireceğini yazdı. Sakelaropulu'nun burada yapacağı açıklamalar bekleniyor.

KAŞ’IN KARŞISINDA

Kaş’ın karşısında yer alan Meis’e gelen Sakellaropulu, bir ayine katıldı. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın meçhul asker anıtına çelenk koyması, ada limanında demirli savaş gemilerini ziyaret etmesi ve törenlere katılması bekleniyor. Sakellaropulu’nun, Kaş yakınlarındaki Karaada (Ro) adacığını da ziyaret edeceği belirtildi.



