Hulusi Akar’a ‘Atatürk’ün adı neden çıkarıldı?’ sorusu
“Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda..." şeklindeki cümlenin Harp Okullarından ve Askeri Kurslardan çıkarılmasına bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Harp Okullarından ve Askeri Kurslardan Atatürk adı çıkarıldı. Büyük tepki toplayan bu düzenlemeye İYİ Parti de sessiz kalmadı. Konuya dikkat çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Önergesinde;
“Kanun Hükmünde Kararname ile kısa adı ASTTASAK olan “Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na Astsubaylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma” ve SUTASAK “Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma” yönergelerinin yeniden hazırlanması öngörülmüş, bu amaçla çalışma grupları oluşturularak ve 2002 yılından bu yana yürürlükte olan yönerge esas alınarak okul komutanlıkları tarafından yeni yönerge çalışması yapılmış bu doğrultuda hazırlanan yönergeler Milli Savunma Üniversitesi'ne teslim edilmiştir.” diyen Türkkan,
“Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı, ilkeleri yer alırken, üniversitede son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarılmış ve “Hizmete Özel” kaydı ile uygulamaya konulmuştur.” dedi.
CÜMLE YENİ YÖNERGEDE YOK
Türkkan önergesinde ayrıca eski yönergede geçen “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin yeni yönergede olmadığına vurgu yaptı:
“Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi yönergesinin 8. maddesinin eski halinde “Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.” ifadesi kullanılırken yeni hali “Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme becerisini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır." şeklinde değiştirilmiş, “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesi çıkarılmıştır.”
Türkkan, Harp Okulu’na alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili düzenlenen yeni SUTASAK yönergesinden de “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin çıkarıldığını belirtti.
“İRTİCAİ FAALİYETLER” VURGUSUNDAN NEDEN VAZGEÇİLDİ?
Önergesinde “İrticai Faaliyetler” ifadesine de dikkat çeken Türkkan,
“Daha önce Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten “İrticai faaliyetler” ifadesinin çıkarılmasının ardından ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de “İrticai faaliyetler” bölümünün çıkarıldığına vurgu yaparak Bakan Akar’a “Böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir, yeni düzenlemede bu ifade neden çıkarılmıştır?” sorusunu yöneltti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sorduğu sorular şu şekilde:
- Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde adı ve ilkeleri yer almasına rağmen yeniden hazırlanan ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinde “Atatürk” adı neden çıkarılmıştır, bunun gerekçeleri nelerdir?
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olan Atatürk’ün ismi kimi ya da kimleri rahatsız etmiştir, bu karar niye alınmıştır?
- “Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” yönergesinin 8. maddesinin eski halinde “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesi kullanılırken yeni halinde bu cümle neden çıkarılmıştır, bunun gerekçeleri nelerdir, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur?
- Harp Okulu’na alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili düzenlenen yeni SUTASAK yönergesinden de “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir?
- ATTASAK ve SUTASAK kursları yönergelerinde 8 maddede yer alan Atatürk çıkarılırken, Astsubay alımlarıyla ilgili yönergenin Eğitim ve Öğretim Ana İlkeleri bölümünde ise Atatürk yer almakta ve “Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.” cümlesi kullanılmaktadır.
- Bu yönergelerde “Atatürk” adının kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili ayrım neye göre yapılmıştır?
- Yeni bir düzenleme yapılarak bu maddelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu “Atatürk”ün adının ve “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin tekrar kullanılması düşünülmekte midir?
- Daha önce Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten “İrticai faaliyetler” ifadesinin çıkarılmasının ardından ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de “İrticai faaliyetler” bölümü çıkarılmıştır.
- Böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir, yeni düzenlemede bu ifade neden çıkarılmıştır?
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