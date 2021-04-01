Hulusi Akar’a ‘Atatürk’ün adı neden çıkarıldı?’ sorusu

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:08

Harp Okullarından ve Askeri Kurslardan Atatürk adı çıkarıldı. Büyük tepki toplayan bu düzenlemeye İYİ Parti de sessiz kalmadı. Konuya dikkat çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinde;

“Kanun Hükmünde Kararname ile kısa adı ASTTASAK olan “Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na Astsubaylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma” ve SUTASAK “Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma” yönergelerinin yeniden hazırlanması öngörülmüş, bu amaçla çalışma grupları oluşturularak ve 2002 yılından bu yana yürürlükte olan yönerge esas alınarak okul komutanlıkları tarafından yeni yönerge çalışması yapılmış bu doğrultuda hazırlanan yönergeler Milli Savunma Üniversitesi'ne teslim edilmiştir.” diyen Türkkan,

“Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı, ilkeleri yer alırken, üniversitede son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarılmış ve “Hizmete Özel” kaydı ile uygulamaya konulmuştur.” dedi.

CÜMLE YENİ YÖNERGEDE YOK

Türkkan önergesinde ayrıca eski yönergede geçen “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin yeni yönergede olmadığına vurgu yaptı:

“Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi yönergesinin 8. maddesinin eski halinde “Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.” ifadesi kullanılırken yeni hali “Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme becerisini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır." şeklinde değiştirilmiş, “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesi çıkarılmıştır.”

Türkkan, Harp Okulu’na alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili düzenlenen yeni SUTASAK yönergesinden de “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda” cümlesinin çıkarıldığını belirtti.

“İRTİCAİ FAALİYETLER” VURGUSUNDAN NEDEN VAZGEÇİLDİ?

Önergesinde “İrticai Faaliyetler” ifadesine de dikkat çeken Türkkan,

“Daha önce Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten “İrticai faaliyetler” ifadesinin çıkarılmasının ardından ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de “İrticai faaliyetler” bölümünün çıkarıldığına vurgu yaparak Bakan Akar’a “Böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir, yeni düzenlemede bu ifade neden çıkarılmıştır?” sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sorduğu sorular şu şekilde: