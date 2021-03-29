Cumhuriyet, Harp Okulları’na yönelik ‘irtica’ değişikliğini gündeme taşımıştı: Değişiklik yargıya taşındı

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:57

HKP avukatları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, değişiklik ile öğrenci adayının ve yakın çevresinin irticai eylemlerde bulunmuş olması ile irtica örgütleriyle ilişkilerinin bulunmasının Harp Okulları’nda ve öğrenci seçiminde sorun oluşturmayacağına dikkat çekildi. Dilekçede, “Menzilcisi de, İsmailağacısı da, İskenderpaşacısı da, Süleymancısı da, Kırklaricisi de, Uşşakîcisi de, Cübbelicisi de, Cübbesizcisi de, özetle hangi tarikat ve onlara bağlı cemaate mensup olurlarsa olsunlar, Harp Okulları’na girebilecekler. Yani artık Harp Okulları’na laik, Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal-İnönü geleneğine bağlı ailelerin çocukları alınmayacak. Laik ve Mustafa Kemalci olmak en büyük suç ve sakınca sayılacak. Harp Okulları’nın kapıları, böyle gençlere kapanacak” denildi.

‘SİLAHLI GÜCE DÖNÜŞECEKLER’

AKP’ye yönelik 2008’de açılan kapatma davasında, “AKP’nin, laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğinin” tespit edildiği ve odağı olmaya da devam ettiği kaydedilen dilekçede, “AKP; Anayasa’da tarif edilen laiklik ilkesinin içeriğini boşaltmaya, değiştirmeye yönelik eylem ve söylemlerde, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, ulus egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerde bulunmaya; Anayasa değişikliği ile Mustafa Kemal gelenekli Türk ordusunu lağvetmeyi hedefleyerek suç işlemeye devam etmektedir. Bu suçların temeli laikliğe aykırılığı oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar’ın da “Anayasayı ihlal” suçu işledikleri savunulan dilekçede, “anayasal düzenin ortadan kaldırılması için aynı zamanda cebir uygulayacak bir teşkilatlanmanın da bu yönetmelik sayesinde getirildiği” belirtildi.

Dilekçede, değişikliğin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapılanmasına yönelik bir değişiklik olduğu vurgulanarak, “İrticayla bağlantısı olan kişiler orduda istihdam edildiğinde silahlı bir güce dönüşeceklerdir” denildi.

‘AMAÇ ORDUNUN İÇİNİ BOŞALTMAK’

Dilekçede, “Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, Mustafa Kemalci Türk ordusunu lağvetmek amacıyla yıllardır planlı bir şekilde hareket ettiği” savunulurken, Akar’ın ise “yönetmelik değişikliği ile Erdoğan’ın amacına hizmet ettiği” öne sürüldü.

Erdoğan ve Akar hakkında soruşturma yürütülerek iddianame düzenlenmesi istendi. Suç duyurusunun ardından HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ayça Okur, Ankara Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, “Bu şart, tarikatlara, cemaatlere, şeyhlere karışmış, bulaşmış olanların, onların mensubu olanların Harp Okulları’na girememesini getiriyordu. Ancak bu ortadan kaldırılmış oldu. Bunun asıl amacı Mustafa Kemal’in ordusunun içini boşaltmak” dedi.