Hulusi Akar'dan Cihat Yaycı göndermesi

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 20:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 10. Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Üs komutanlığında açıklama yapan Akar, Cihat Yaycı’nın istifasını, “TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, ‘ben’ demeden ‘biz’ diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.” sözleriyle üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

‘TSK BÜTÜN HALİNDE MÜCADELE EDİYOR’

Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifa sürecine ilişkin tartışmalara gönderme yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.

Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, ‘ben’ demeden ‘biz’ diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

"İDLİB'TE ATEŞKESE UYULUYOR"

5 Mart’ta Rusya ile varılan mutabakatın ardından İdlib’de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğini ifade eden Akar, “İdlib’de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi” dedi.