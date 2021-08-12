Hulusi Akar'dan dikkat çeken Afganistan havalimanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:33
Hulusi Akar'dan dikkat çeken Afganistan havalimanı açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde gündeme ilişkin açıklama yaptı.


Hulusi Akar'ın yapıtğı açıklamada öne çıkan ifadeler şöyle:

Afganistan’daki havalimanının işletilmesi: "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz.”

Sınır güvenliği: "Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık.”

Sınır hattında çekildiği iddia edilen görüntüler: “Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor."

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