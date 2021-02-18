Hulusi Akar'dan, NATO toplantısının ardından açıklama

18 Şubat 2021 Perşembe, 22:08

Bakan Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda savunma, caydırıcılık konularının gündeme geldiği bilgisini paylaştı. Akar, Afganistan ile Irak’taki NATO’nun faaliyetlerinin ve küresel gelişmelerin konuşulduğunu aktardı. “Gara operasyonu esnasındaki şehitlerimize yönelik başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere Müttefiklerimizin taziye dilekleri tarafımıza iletildi” diyen Akar, “DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

''AÇIKÇA İFADE ETTİK''

Terör örgütü PKK’ye yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin kısa bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Akar, “Eldeki tüm imkânlar seferber edilerek icra edilen bu harekâtın, Irak’ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK’nin 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini; PKK ile YPG’nin aynı terör örgütü olduğunun açıkça bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. İlaveten NATO’nun Irak’taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik” dedi.

''YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ''

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, “Müttefikler güçlü olursa ittifakın da güçlü olacağını ifade ederek Türkiye’ye yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım girişimlerinin ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını da açıkça müttefiklerimizin dikkatlerine getirdik. İki gün süren bu toplantının yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz” diye konuştu.