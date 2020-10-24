Hulusi Kentmen’in evi restore ediliyor

24 Ekim 2020 Cumartesi, 22:29

Yeşilçam’ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen’in, İzmit’te bulunan evi için restorasyon çalışması başlatıldı. Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek. Aslına uygun şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak. Usta oyuncunun evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.