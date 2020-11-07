Hülya Avşar Antalya'da yine şampiyon!
Antalya’daki Club Megasaray Otel’de düzenlenen turnuvada Hülya Avşar, “Çiftler” kategorisinde partneri Korhan Akın’la birlikte mücadele etti.
20 yıldır devam eden Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’nın Antalya finali yapıldı.
Antalya’daki Club Megasaray Otel’de düzenlenen turnuvada Hülya Avşar, “Çiftler” kategorisinde partneri Korhan Akın’la birlikte mücadele etti. İkili, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. Megasaray Otel’de gerçekleşen turnuvanın son gününde başarılı tenisçiler ödülleriyle buluştu.
Tesisteki muhteşem kortlarda yapılan maçların çok keyifli geçtiğini belirten sanatçı Hülya Avşar; otel ve akademi yöneticilerine teşekkür etti. 20 yıldır yaptığı turnuvanın sosyal sorumluluk bilinciyle; elde edilen geliri, başarılı genç tenisçilere ve başarılı üniversite öğrencilerine burs olarak kullanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Megasaray otel ve akademi yöneticileri, turnuvanın ana sponsoru olarak bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını, gençlere ve spora destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Hülya Avşar’a adının yazdığı forma ve plaketle teşekkür etti.
Şahinler Holding’in turizm yatırımı ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun resmi turizm sponsoru olan Club Megasaray Otel bünyesinde kurulan MTA, 2019 yılından bu yana federasyonla imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla; federasyonun ülkemizde tenisin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde oluşturduğu stratejilere uygun olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türk sporuna katkı amacıyla Megasaray Tenis Akademi’yi hayata geçirdi. Akademi, kurulduğu günden bugüne Davis Cup’ın da içinde bulunduğu 50’den fazla önemli turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve sanatçı Hülya Avşar’ın adını verdiği Hülya Avşar Cup Turnuvası’nın ana sponsoru olan Megasaray Tenis Akademi, 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olarak ülkemiz tenisine hizmet veriyor.
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