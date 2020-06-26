Hülya Kılınç'tan mesaj: Zulmün önünde eğilmeden gerçeklerin peşinden yürümeye devam edeceğiz
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Hülya Kılınç, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, "Bizi içerde tutan iradenin yaptığı sadece adaletsizlik değil zulümdür de… Unutulmasın ki o zulmün önünde eğilmeden cezaevlerinden çıkıp gerçeklerin peşinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.
"MİT mensubunu ifşa" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Oda Tv muhabiri Hülya Kılınç, Silivri Cezaevi'nden avukatlı aracılığıyla mesaj gönderdi.
Kılınç mesajında, tutuklu olmaları için bir suç dahi olmadığını, kendilerine yapılanların zulüm ve adaletsizlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Tutuklu kalmamızı gerektirecek bir suç bile yokken bizi içerde tutan iradenin yaptığı sadece adaletsizlik değil zulümdür de… Unutulmasın ki o zulmün önünde eğilmeden cezaevlerinden çıkıp gerçeklerin peşinden yürümeye devam edeceğiz. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, eşitsizliğe karşı her zaman haklının yanındaki tarağımı koruyarak desteğinden büyük güç aldığımız herkese kucak dolusu selamlar…”
"MİT mensubunu ifşa" suçlamasıyla yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser 24 Haziran'da hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser hakkında tahliye kararı verirken, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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